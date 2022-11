Credito sociale in Cina | arriva la bozza di legge

(Di mercoledì 30 novembre 2022) È un progetto ancora sulla carta se non per sporadici esperimenti pilota. Una nuovainizia ad alzare il velo sulle idee di Pechino. E per trovarne il lato distopico non è necessario un algoritmo onnipotente

Wired Italia

... d'intesa con l'Associazione di Promozione"MediterraneaMente", organizza, a partire dal ... assegno bancario e circolare, bonifico e giroconto, addebito diretto, carta die di debito, ......e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl) - e le Organizzazioni non lucrative di utilità... sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, "fruitore" deld'... Credito sociale, tentati anche i Comuni italiani Il paradosso di un settore in crescita che non trova manodopera. La cause Carenza di formazione e fuga verso l’impiego pubblico. I dati nei report di Legacoop e Federsolidarietà-Confcooperative ...Attraverso la misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” vengono concessi finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per ...