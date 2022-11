Combinata nordica | Lillehammer 2022 Si torna dove Annika Sieff conquistò il primo podio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Coppa del Mondo femminile disi aprirà con due gare fotocopia. Nel fine settimana diè infatti prevista una coppia di competizioni che saranno l’una la ripetizione dell’altra. Attenzione però, perché le ragazze hanno un programma spaiato rispetto agli uomini, poiché utilizzeranno solamente il trampolino piccolo. Dunque le combinatiste saranno in azione venerdì e sabato (con PCR già giovedì). Ovviamente, il format in questione è quello canonico della gundersen di 5 km dopo aver effettuato il salto. Anche lo scorso anno andò in scena una doppia prova con i medesimi connotati. Per la cronaca, nel 2021 entrambe le gare vennero vinte da Gyda Westvold Hansen, mentre ambedue le piazze d’onore furono appannaggio di Mari Leinan Lund. Cambiò solo l’atleta sul gradino più basso del. Al ...

In terza istanza si potrà indubbiamente contare anche sulla più navigata Veronica Gianmoena , i cui margini di miglioramento sono giocoforza ridotti alla luce dell'età differente. La trentina, ex ...È una complicazione per tutto il comparto riservato alle ragazze, perché in ambito Fis si farà l'impossibile per cercare di svilupparlo il più rapidamente possibile . Da un lato può essere un'...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...SPORT INVERNALI - Il calendario della settima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 44 gare di dieci discipline diverse: sci alpino, ...