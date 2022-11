Benedizione del cardinale e coccole di Gualtieri | l’occupazione Spin Time Lab dorme tra due guanciali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov — L’amore di Santa Romana Chiesa perabusiva — nonché maxidiscoteca esentasse —Lab. Ops, they did it again: dopo la clamorosa sortita «riparatoria» delKonrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa che nel 2019 strappò i sigilli ai contatori della luce del palazzo occupato da Action, ecco spuntare Sua Eminenza il card. Coccopalmerio che addirittura elargisce laalle munifiche mura del pianeta. Ilbenedice loLab La sortita, come fa notare oggi Libero, arriva — curiosamente — a pochi giorni di distanza dall’ alert del prefetto Frattasi al Campidoglio sulle occupazioni abusive. Coccopalmerio si presenta nello stabile di via Santa ...