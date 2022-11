Baroni con il Palermo | col fiorentino il Benevento ha vinto solo una volta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un mese, ilsi appresta a tornare a calcare l’erba del “Ciro Vigorito“. Domenica i giallorossi di Fabio Cannavaro riceveranno la visita deldi Eugenio Corini. A dirigere l’incontro ci sarà Niccolòdi Firenze, alla prima stagionale con i sanniti. L’ultimo precedente risale infatti alla scorsa stagione e non è di quelli positivi: Strega rimontata e sconfitta in casa dalla Ternana (1-2). Per trovare l’ultimo (e unico) successo con il fischiettobisogna risalire alla stagione 2019/20, quando la formazione di Inzaghi espugnò il “Tombolato” battendo il Cittadella (1-2). Gli assistenti saranno Niccolò Pagliardini di Arezzo e Claudio Gualtieri di Asti. Il toscano manca con ildal precedente torneo, precisamente dal ko esterno ...

