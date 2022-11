Valeria Marini | “mi fece abortire e…” | la situazione drammatica a cui è stata costretta

Leggi su howtodofor

(Di martedì 29 novembre 2022)ha confessato di aver abortito quando aveva 15 anni ma la cosa più sconvolgente per i fan èche questa interruzione di gravidanza la volle sua madre.ha aperto il suo cuore nel corso di una delle ultime puntate del seguitissimo programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Durante questa intervistasi è aperta come poche volte nella sua vita, confessando di essersi sottoposta a un’interruzione di gravidanza voluta fortemente da sua madre quando aveva quindici anni: “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano, lui era ...