Tiberio Timperi e lo scivolone su Ilary Blasi | il collega lo difende

Leggi su youmovies

(Di martedì 29 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e losu: unprende le sue difese e spiega il retroscena dietro lo. Ecco perché ha usato quell’espressione. Il conduttore di Unomattina in famiglia si è lasciato andare a un espressione giudicata da molti offensiva nei confronti di. Da un professionista come lui molti non