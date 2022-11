“Sindaco in galera” Polverone per l' intemerata di Pichetto | rabbia di Salvini

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) «Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso». GilbertoFratin parla della tragedia della frana di Casamicciola, a Ischia, in cui sono morte otto persone. «Secondo me basterebbe mettere inile tutti coloro che lasciano fare», si spinge a dire il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sollevando un, con i sindaci e l'Anci che protestano, e una forza di maggioranza, come la Lega, che si schiera al loro fianco. «C'è qualcuno che vorrebbe arrestare i sindaci, mentre io li vorrei proteggere e liberare dalla burocrazia», scandisce, tranchant, Matteo, allundendo alla frase del collega di governo. L'intervista radiofonica del ministro forzista è ripresa dalle agenzie di prima mattina. E i primi a protestare sono i Verdi. ...