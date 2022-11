Savino Solution diventa Spa e società benefit. Il 1° dicembre a Confindustria Salerno la presentazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Portare in 14 anni un’azienda, nata da un progetto su carta, are un SpA e in una. Questo è il sogno che si realizza di, azienda campana con sede ache si occupa di sostenere le aziende nei processi di digitalizzazione, aiutandole a liberarsi dalla carta.Giovedì primo, alle 10, presso la sede di, Nicola, founder e Ceo dell’azienda illustrerà i dettagli e le prossime sfide aziendali in una conferenza stampa che vedrà, tra gli altri, gli interventi di Edoardo Gisolfi, Presidente di CNCT diServizi Innovativi e Tecnologici, Marco Gambardella, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori ...

NicolaDopo una breve esperienza in IBM, Nicolafonda nel 2009 la Seensrl (dal 2016Srl). E' l'ideatore del "Metodo", che si caratterizza per l'...Sono intervenuti: Nicola, ideatore Paperless & Digital Awards e Ceo; Edoardo Gisolfi, board Gruppo Stratego e presidente CNCT; Stefano Azzalin, Ceo Dpixel, Head of Sellalab; ...