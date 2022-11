Qatar 2022 | gruppo A | Ecuador-Senegal 1-2 e ' black stars' agli ottavi**

(Di martedì 29 novembre 2022) Doha, 29 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 l'in un match dell'ultima giornata delA dei mondiali di Qatar, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Le '' passano in vantaggio al 44' con un rigore trasformato da Sarr, pareggio dei sudamericani al 68' con Caicedo e gol partita di Koulibaly al 70'. Ilsi qualificaottavi da seconda nel girone con 6 punti, uno in meno dell'Olanda prima, eliminatecon 4 punti e Qatar fanalino di coda a quota zero.

Nella terza e utima giornata del girone A del Mondiale si sono affrontate l' Ecuador e il Senegal e l'Olanda contro il(già eliminato). Per passare il turno, la squadra sudamericana ha a disposizione due risultati su tre mentre per il Senegal è obbligatorio vincere. L'algoritmo del Corriere dello Sport, che puoi ...Olanda -2 - 0: la partita All'Al Bayt Stadium di Al Khor gli Orange di Van Gaal battono per 2 - 0 ilcon ancora una volta Cody Gakpo protagonista. Infatti per la terza partita ...L'Olanda passa in vantaggio contro il Qatar dopo 26 minuti! Ancora in rete Gakpo, la terza di fila in questo mondiale. Palla di Klaassen centrale per il calciatore del PSV e percussione in…