Calciomercato.com

Domingos Lopes, agente dida Silva , centrocampista del Fenerbahce, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) ...Ángel MartínÁngel Martín (León, 1960) è un fumettista spagnolo. Ha esordito ... Ha scritto la sceneggiatura del film Neuroworld di Borja, basata su un paio di suoi racconti a ... Miguel Crespo, l'agente: 'Napoli Impossibile dire di no, ma non abbiamo parlato. Sui contatti tra i club...' Il Napoli di Spalletti durante la pausa si sposterà in Turchia. Dietro la scelta del paese potrebbe esserci un piano passato sotto traccia ...Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha parlato a 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler nel mirino del Napoli “Oggi non sarebbe serio parlare di ...