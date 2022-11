Agenzia ANSA

Donaldstarà alla larga dalla Georgia in vista del ballottaggio diper il Senato tra il reverendo dem Raphael Warnock e il suo sfidante repubblicano, l'ex campione di baseball universitario ...Il ministro della Giustizia Merrick Garland aveva detto che il suo dipartimento poteva dirigere tutte le indagini ma subito dopo le elezioni diha cambiato rotta. L'annuncio didi ... Midterm: Trump non farà campagna per suo candidato in Georgia - Ultima Ora Donald Trump starà alla larga dalla Georgia in vista del ballottaggio di Midterm per il Senato tra il reverendo dem Raphael Warnock e il suo sfidante repubblicano, l'ex campione di baseball universita ...L’assalto a Capitol Hill, la morte in diretta, il giorno dell’apocalisse per la democrazia americana. Il fotografo e regista newyorkese, noto per le sue ...