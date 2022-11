Il fratello di Becciu alla Zambrano | “Porta la registrazione del Papa | ordine di A”

Lo hanno dichiarato in una nota i legali di Toninoe Maria Luisa Zambrano, rispettivamentee nipote del cardinale Angelo, secondo quanto riferito dall' Ansa sabato ...Lo dichiarano in una nota i legali di Toninoe Maria Luisa Zambrano, rispettivamentee nipote del cardinale Angelo. Tali indagini preliminari, spiegano ancora i legali, sono ...(Adnkronos) - "Porta la registrazione", "ordine di A". E' quanto scrive in una chat Mario Becciu, fratello dell'ex sostituto della segreteria di Stato vaticana, a Maria Luisa Zambrano, l'amica di fami ...Il Papa ha ricevuto, sabato 26 novembre, di pomeriggio a Casa Santa Marta, il cardinale Angelo Becciu. Un incontro nel quale il porporato, tra i protagonisti del processo in Vaticano per la gestione d ...