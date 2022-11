Giulia Salemi | ecco perché i social la ribattezzano ' La bastarda col tablet'

ROMA - I social amano, punto. L'ex Gieffina riesce sempre a smuovere Twitter (e non solo). Questa è stata la puntata di, del suo tablet e della sua tuta#gfvip pic.twitter.com/4PU6e8WUsM - - n i ...Fuoco e fiamme ieri sera in diretta tra due pilastri del Grande Fratello Vip ,e Sonia Bruganelli . Le due si sono scontrate per via di un'opinione espressa dallanei confronti di Antonino Spinalbese , che la Bruganelli ha classificato come non propriamente "...Antonino lancia una frecciatina a Giulia Salemi: “La Bruganelli è intelligente e non fa la moralista” Nel corso della diciannovesima ...In diretta tv c’è maretta tra l’opinionista 48enne e l’influencer 29enne Lo scontro si accende nuovamente quando la produttrice attacca Oriana e l’altra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi sono le protag ...