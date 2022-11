GFVip | arriva la prima notte di “fuoco” per Edoardo e Micol

(Di martedì 29 novembre 2022) E’ nata una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello ViP? A quanto pare sembra proprio di si. Stiamo parlando di. I due dopo la diretta del reality si sono lasciati andare e sembrerebbe che hanno dormito anche assieme. Infatti, ai più attenti non sono passati inosservati alcuni particolari e movimenti sotto L'articolo proviene da KontroKultura.

Grande Fratello

Nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di ieri, l'hashtag #al primo posto (eventi sportivi esclusi). Grande Fratello Vip, registra ottimi ascolti nella ...Nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di lunedì, l'hashtag #al primo posto (eventi sportivi esclusi). Un messaggio dalla Spagna per Luca Onestini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 I fan di Antonino e Ginevra non si arrendono e forse, dopo l’incontro di ieri sera, fanno bene a farlo. Il quarto aereo della giornata arriva proprio da parte dei #GINTONIC ed è indirizzato ad Antonin ...A pochi minuti da quello dedicato ai Donnalisi, sulla Casa vola un altro aereo. Il messaggio arriva direttamente dalla Spagna ed è dedicato a Luca Onestini: “LO REAL ES LUCA ONE SIEMPRE CONTIGO”.