C’è qualcosa che Musk elogia e vuole salvare della gestione precedente di Twitter

(Di martedì 29 novembre 2022) C’èche Elonsembra volere rispetto al quale sembra essere entusiasta: Community Notes. Conosciutomente come Birdwatch, il nuovo modello di fact checking dei contenuti pubblicati sulla piattaforma sembra essere un meccanismo chefavorire e far arrivare oltre la sperimentazione. Le ultime notizie ufficiali daè che il lavoro sull’algoritmo che regola il meccanismo di fact checking ha portato a un miglioramento nelladei contenuti di bassa qualità. LEGGI ANCHE >>> Cosa sta succedendo tra Elone Apple e cosa c’entra la moderazioneCome ...

La Legge per Tutti

Ognuna di noi cerca di portaredi suo al gruppo". Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello ...di simile è accaduto in tutta Italia, ognuno sentiva di aver diritto alla sua casa, salvo gli ultimi cui è negata anche l'occupazione, unico abuso represso e criminalizzato in modo da ... Infarto da superlavoro: c’è risarcimento