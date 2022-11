Calcio | Mondiali 2022 | il Senegal la prima africana a battere una sudamericana dal 1990

(Di martedì 29 novembre 2022) Una vera e propria impresa contro pronostico. Ilbatte l’Ecuador 2-1 nell’ultimo incontro del Girone B deiin Qatar e agguanta alla grande la qualificazione agli ottavi di finale. Sarr e Koulibaly fanno sfatare un tabù alla Nazionale guidata da Cissè: infatti, una squadranon batteva unanella Coppa del Mondo dal lontano. Più di ventidue anni dal successo del Camerun sulla Colombia al San Paolo di Napoli per 2-1 nei tempi supplementari. Si interrompe una striscia di 21 match. 1 –became the first African nation to beat a South American side at the #FIFAWorldCup since Cameroon v Colombia in, ending a 21-game winless run (D4 L17). Lions. pic.twitter.com/NJEnlMdfHs — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, ...

Più di una partita di. La sfida di questa sera in programma alle 20 tra Iran e Stati Uniti, valevole per la terza, ultima e decisiva giornata del Gruppo B aiin Qatar, all'Al Thumama Stadium di Doha, è per ...Nell'ultimo turno del girone A deidi Qatar 2022 il Senegal ha battuto 2 - 1 l' Ecuador , superandolo in classifica e staccando il biglietto per gli ottavi di finale a venti anni di distanza dall'ultima volta. Le reti ...In campo per la terza e ultima giornata del girone B dei Mondiali in Qatar. In palio l'accesso agli ottavi. Galles-Inghilterra Iran-Usa Politica, tensioni e calcio: tra Iran e Usa è sfida globale ...