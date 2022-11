Renzi | Ogni giorno Giorgia Meloni dovrebbe mandare un mazzo di rose rosse a Enrico Letta

Fra le risate della sala strapiena, anche per il tono, la mimica e le facce di, Matteo ride: "Credo chegiorno Giorgia Meloni dovrebbe mandare un mazzo di rose rosse a Enrico Letta, che è ...Per quanto si vogliano accreditare come centristi, Calenda esono esponenti di sinistra, all'... Incaso tutti aspiriamo sempre a qualcosa di meglio - conclude la Ronzulli - Penso al capitolo ...A giugno, quando c’era la campagna elettorale per le comunali e Italia Viva appoggiava Marco Bucci, riuscendo ad eleggere due consiglieri nella lista civica del sindaco e conquistando sull’onda dell’ ...A giugno, quando c’era la campagna elettorale per le comunali e Italia Viva appoggiava Marco Bucci, riuscendo ad eleggere due consiglieri nella lista civica del sindaco e conquistando sull’onda dell’ ...