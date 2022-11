Primavera biancazzurra sconfitta di misura dal Padova

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Termina 2-1 per i padroni di casa biancoscudati il match valido per la 10° giornata del Campionato2. Dopo un primo tempo a reti bianche, ilpassa in vantaggio al secondo minuto della ripresa con il tiro dalla distanza di Pedron, che raccoglie una palla vagante fuori area e piazza la sfera dove Abati non può arrivare. Alla mezz’ora del secondo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa. I biancorossi recuperano il possesso con un intervento al limite del fallo all’altezza del centrocampo, che da vita ad veloce contropiede finalizzato dal subentrato Beccaro. A dieci minuti dal termine i biancazzurri di mister Vito Grieco accorciano le distanze. Bella iniziativa di Franzoni sull’out di sinistra, che si libera del proprio marcatore e serve Angeletti in mezzo all’area: l’attaccante spallino anticipa il portiere e insacca la rete del ...