Non è solo questione di Covid | cosa c’è dietro le rivolte in Cina

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov – Da qualche giorno inè esplosa la rabbia dei cittadini contro le restrizioni antiattuate dal governo. Le proteste, più o meno consistenti, proseguono in diverse grandi città della Repubblica popolare. E’ senz’altro evidente che la cosiddetta politica “Zero” attuata dalle autorità di Pechino viene ormai percepita dalla popolazione come insopportabile, inutile, al limite del surreale. Una percezione aggravata dall’economia, in picchiata per la prima volta dopo tre decenni di continua crescita. La proverbiale, quanto rituale, concezione dello Stato come una grande famiglia scricchiola oggi di fronte all’eccesso repressivo. E’ come se stesse venendo meno l’antico codice prestabilito che regola i rapporti tra signori e vassalli, tra padri e figli. Una mutazione improvvisa nel sentire i diritti-doveri dei ...

Wired Italia

...piattaforma e che dimostra come gli hacker possano sferrare attacchi molto più pericolosi se... Per questo, al fine di scongiurare eventi anchepericolosi come quello dei gommoni volanti, i ...Su questa legge di bilancio, checi soddisfa, concediamo al governo le "attenuanti generiche" ... Aumenti che sarannoin parte compensati dalla riduzione del peso delle imposte su reddito e ... Ischia e non solo: in Italia il 94% dei Comuni è a rischio dissesto idrogeologico Come sottolinea questa mattina Tuttosport, oltre alla ripresa degli allenamenti fissati per oggi alle 14 c’è anche un altro lavoro che Italiano porterà avanti ...I migliori panettoni artigianali d’Italia, con ingredienti di qualità e tocchi creativi. Da prenotare ora per riceverli a casa o ritirarli in pasticceria ...