Napoli – Salernitana amichevole natalizia di solidarietà per Casamicciola Il calcio al fianco degli alluvionati

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) La tragedia diha sconvolto l’Italia. La frana ha travolto vite e case provocando amorti e devastazioni. Una tragedia immane quella dicon un carico di dolore lancinante man mano che passano le ore e dalla lava di fango emergono i poveri resti delle vittime. Il bilancio, a, si aggrava di ora in ora (leggi). La risposta delle istituzioni è stata sollecita. Un grande dispiegamento di uomini e mezzi in queste ore opera aper prestare soccorso ed assistenza ai feriti ed agli sfollamenti costretti a lasciare le proprie abitazioni nelle quali chissà quando, e se, potranno ritornare. Accanto alla mobilitazione istituzionale, per la prima fase dell’emergenza e quella di più lungo periodo della ricostruzione, è indispensabile anche la ...