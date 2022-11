La Vita in Diretta | quando torna in onda il programma di Alberto Matano

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 28 novembre 2022)insu Rai 1 Lain, ilcondotto da? Ve lo diciamo subito: il talk, “cancellato” per lasciare spazio ai Mondiali Qatar 2022 tornerà inmercoledì 7 e giovedì 8 dicembre alle ore 17,05. Tutto tornerà invece alla normalità a partire da lunedì 12 dicembre. Il cambio disu Rai 1 non è una novità in queste settimane. La Rai ha infatti deciso di dare ampio spazio al Mondiale stravolgendo lazione tv, in particolare di Rai 1 e Rai 2. Cambi dizione ci saranno quindi fino alla finale inil 18 dicembre in Qatar. Streaming e tv Abbiamo visto quantoin ...