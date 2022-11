' La Juve sulle tracce di Nico Williams'

La Juventus è a caccia di buone occasioni sul mercato per imbastire la squadra del futuro improntata su qualità e futuro. In questo senso il nome del classe 2002 Nico Williams si incastra alla ...Spazio anche per un argomento evergreen: le seconde squadre , con il Milan che starebbe pensando di mettersi sulla scia della. Vi aspettiamo in diretta con i vostri commenti, curiosità, domande. ...La Juventus, con un comunicato sul sito ufficiale, ha reso pubblici i dettagli per la vendita dei ticket per la gara contro l'Udinese. Ecco la nota: "7 GENNAIO. SI RIPARTE! Il 2023 dei bianconeri in ...Sarà la prima gara casalinga del 2023 per la squadra di Allegri: prelazione per i Member, sconto per gli Under 30 ...