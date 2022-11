Inghilterra-Galles | sottosegretario britannico | “Indosserò la fascia arcobaleno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Stuart Andrew,dello Sport, ha annunciato che domani sera in tribuna vip, nel match tra, indosserà laa sostegno della causa per la parità di diritti umani. Laè stata messa al bando dalla Fifa, che ha minacciato di ammonizione automatica i capitani che la indossassero. Già la ministra tedesca degli Interni, Nancy Faeser, si era presentata con laal braccio in tribuna autorità per la partita d’esordio della sua nazionale. Diverse nazionali europee avevano fatto sapere che avrebbero indossato ladurante le gare mondiali, salvo rinunciarvi di fronte alle annunciate azioni disciplinari della Fifa. SportFace.