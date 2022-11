Highlights e gol Camerun-Serbia 3-3 | Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi deidi. Spettacolo e grandi emozioni in questa partita con gli africani che sbloccano il match sugli sviluppi di un calcio d’angolo grazie all’inserimento vincente di Castelletto. Nel recupero del primo tempo avviene il ribaltone: prima Pavlovic fa 1-1, poi ci pensa Milinkovic Savic a siglare la rete dell’1-2. Nella ripresa i serbi sembrano dominare e trovano il gol del 3-1 grazie a Mitrovic. Ma in un minuto il, grazie ad un folle atteggiamento difensivo della, pareggiano la partita: prima Aboubakar e poi Choupo-Mouting trovano il 3-3 definitivo. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.