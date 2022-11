Formazioni ufficiali Camerun Serbia | le scelte dei due ct

(Di lunedì 28 novembre 2022) Alle 11 andrà in scena il match della seconda giornata del gruppo G tra: ledei del match Ecco ledi. Ledei ct Song e Stojkovic.(4-3-3) – Epassy; Collins Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa, Kunde, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi. Ct: Song.(3-4-2-1) – V.Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S.Milinkovic-Savic; Mitrovic. Ct: Stojkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

