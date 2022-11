Calciomercato.com

Oggi, lunedì 28 novembre, si chiude la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Due sfide del Gruppo G, Camerun - Serbia alle 11.00 e- Svizzera alle 17.00 e due del gruppo H, Corea del Sud - Ghana alle 14.00 e Portogallo - Uruguay alle 20.00. Analizziamo le quote ...Nel Mondiale del 2018- Svizzera finì 1 - 1 mentre- Serbia terminò 2 - 0 esattamente come il fresco precedente di pochi giorni fa. Impossibile affrontare a viso aperto questo... CM Scommesse: Brasile e Corea del Sud in un ambo da 7,41 volte la posta Sfida al vertice del gruppo G tra due squadre vittoriose all'esordio ma quella di Tite ha impressionato E adesso chi lo ferma questo Brasile La vittoria sulla Serbia per 2-0 maturata grazie ad un sup ...Brasile-Svizzera è una partita dei Mondiali 2022 e si gioca lunedì alle ore 17:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.