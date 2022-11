Aumenti busta paga | 134€ a tutti e arretrati fino a 3 700€ | gioia per tutti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 novembre 2022) Glisono quanto di più atteso e desiderato in questo periodo. Ed il contemporaneo arrivo di Babbo Natale rende tutto più magico. Dicembre sta per arrivare. Segnerà la fine di un anno terribile, segnato in maniera indelebile dalla guerra che è tornata a varcare i confini europei. Ma prima del passaggio ad un 2023 speriamo decisamente migliore e, soprattutto, “pacifico”, ci sono le festività natalizie da onorare al meglio. Nonostante tutto.(Fonte: ilovetrading.it)Il Natale va festeggiato, anche per scacciare via quei fantasmi con le armi in pugno che speravamo di non vedere mai durante la nostra vita. Va festeggiato perché comunque, tra tanta oscurità, c’è sempre una fiammella accesa. Una buona notizia che arriva a dare conforto ed un aiuto ...