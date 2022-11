Vi dico tutto sul sesso Cosa mi piace a letto | Antonella Clerici scatenata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022)si confessa e lo fa in un'intervista al Messaggero. La conduttrice parla del suo corpo e della sua vita privata. Sul rapporto colafferma: "Avanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?". Poi parla della sua menopausa: "Per me la menopausa è stata dura e fati. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso". Non manca poi anche una confessione sul fronte estetico e su qualche ritocchino: "Dal chirurgo ci vado non più di due volte l'anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche ...