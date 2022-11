Spagna-Germania LIVE | le formazioni ufficiali | tornano Carvajal e Goretzka | ci sono Muller e Asensio da 9

(Di domenica 27 novembre 2022) Già alla sfida del dentro o fuori, alla seconda giornata del Mondiale in Qatar 2022. Ladi Hans Flick non può sbagliare...

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Questo sarà il quinto confronto traai Mondiali: contro nessun'altra ..., le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del big match. Se non è un dentro o fuori per la, poco ci manca. La sconfitta del Giappone è stato per ...Spagna: Simon; Alba, Laporte, Rodrigo, Carvajal; Busquets, Gavi, Pedri; Torres, Asensio, Olmo. Germania: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gündogan, Musiala; Müller. La pa ...Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, gara che completa la seconda giornata del Gruppo E di Qatar 2022.