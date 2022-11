(Di domenica 27 novembre 2022) Le buone relazioni tra Russia econsentono ai due Paesi di risolvere lesullaattraverso i: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista ...

Agenzia ANSA

...Russia e Turchia consentono ai due Paesi di risolvere le divergenze sullaattraverso i negoziati: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al programma '. ...Ankara ehanno firmato un accordo nel 2019 in base al quale la Russia si è impegnata a spingere le Ypg fuori dall'area di confine profonda 30 chilometri nel nord della. La Russia ha basi ... Siria: Mosca, divergenze Turchia si risolvono con negoziati Le buone relazioni tra Russia e Turchia consentono ai due Paesi di risolvere le divergenze sulla Siria attraverso i negoziati: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Mosca vuole distruggerci con il freddo e il buio”. LIVE ...