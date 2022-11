LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Odermatt batte Kilde | Bosca sfiora la top10

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.33ha precedutodi 0.37, Mayer di 0.78, Kriechmayr di 0.86, Bailet e Sander di 1.16, Hemetsberger di 1.24, Allegre di 1.28, Rogentin di 1,31, Crawford di 1.33. 22.32 La Svizzera non vinceva indal 2010, quando Tobias Gruenenfelder pescò la giornata della vita e si impose davanti al connazionale Carlo Janka. 22.31 Vittoria n.13 in carriera per Marcoin Coppa del Mondo, la quinta in. 22.30 Una brutta caduta per Molteni, finito contro le barriere. Per fortuna si è rialzato subito. 22.29 Subito fuori Nicolò Molteni. 22.28 Gara da dimenticare per Marsaglia, 26° a 2.57. 22.27 Altra sorpresa! L’austriaco Daniel Hemetsberger, in grande ascesa, è 7° ...