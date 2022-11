Italiani sempre più poveri L' identikit di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Luce, gas, benzina, inflazione: dopo un inverno complicato, la primavera non mitigherà le ricadute della crisi globale nelle tasche degli. I forti rincari generali, a partire dai carburanti, stanno mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie, in particolar modo di quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica, che sono quattro milioni. Secondo un'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre le famiglie più a rischio sono quelle con un elevato numero di componenti, che vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione, con un capofamiglia giovane, spesso indigente e/o immigrato: sono le prime vittime della crisi perché si trovano nell'impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici, il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione, l'utilizzo di elettrodomestici. La situazione più ...