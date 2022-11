Ischia | tre vittime | c’è anche una bimba di 5 anni Il governo stanzia due milioni

(Di domenica 27 novembre 2022) Roma, 27 nov – Frana a, sono tre leaccertate. Dopo il corpo della 31enne Eleonora Sirabella, ritrovato ieri sotto un metro e mezzo di fango, oggi altre l’isola piange altri due morti. La seconda vittima è unadi 5-6, il cui corpo è stato ritrovato privo di vita in una camera da letto, sotto un materasso, di un’abitazione travolta dalla frana. Laindossava un pigiamino rosa. La terza salma recuperata è di una donna anziana, ritrovata dai soccorritori che scavano a mano da ore nella zona di via Celario, la cui identità non è stata ancora determinata. Nel frattempo ilha deciso dire i primi duedi euro, dichiarando lo stato di emergenza che durerà fino a gennaio. Sono dunque tre le ...

