Giuseppe Conte | «Manovra iniqua | aggredisce i poveri» E sull’alleanza con i dem in Lombardia frena | «Non ho detto che appoggio Majorino»

(Di domenica 27 novembre 2022) Ladi bilancio? Mette il lavoro a rischio e aiuta gli evasori. Il governo Meloni? Tradisce gli elettori e propone ricette inadeguate. Il Terzo polo? Adotta spesso una prospettiva più distruttiva che costruttiva. Ne ha per tutti, in un’intervista rilasciata a La Stampa in cui fa un bilancio delle prime settimane di governo vissute all’opposizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che Meloni avesse «creato molte aspettative», ma che da quando è salita a Palazzo Chigi le starebbe «deludendo una a una». «Ricordo che durante la pandemia proponeva di dare mille euro a tutti semplicemente con un click – spiega -. Adesso si accorge di non avere risposte per famiglie e imprese, ma anzi taglia gli aiuti contro il caro-benzina e il reddito a chi è in difficoltà. In compenso ha trovato il modo per ...