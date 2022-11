(Di domenica 27 novembre 2022) Iregistrano una incidenza maggiore in aree come Canton, Pechino o Chongqing. In tutto il Paese ci sono oltre 320mila le persone isolate sotto osservazione medica. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss, in Italia sono stabili i ricoveri in terapia intensiva mentre aumentano quelli nei reparti ordinari. Aumentano inoltre da 3 a 5 le Regioni che registrano un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazientisopra la soglia di allerta fissata al 15%

Toscana Notizie

... dopo essere stata lontana dalla Casa più spiata per alcuni giorni per via del contagio, una volta rientrata, ha riportato ad alcuni vip delledel mondo esterno, probabilmente reperite ...Di fatto, 'l'isolamento daha cambiato il nostro rapporto con gli animali domestici e quindi ... Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliorie storie di LaZampa,... Coronavirus, 1969 nuovi casi. Dieci decessi Centinaia di manifestanti in Cina stanno protestando contro la politica «COVID Zero» attuata da Xi Jinping e dal Partito Comunista dopo che dieci persone sono morte in un incendio in un’area confinata ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Cina, crescono contagi e restrizioni tra le proteste. LIVE ...