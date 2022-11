Coppa di Russia | rissa furibonda tra Zenit e Spartak con calci e pugni | sei espulsi VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Clamoroso indi2022, dove è andata in scena la sfida traSan Pietroburgo eMosca. Al 96? e con il punteggio fermo sull’1-1, si è scatenata una maxi-che ha coinvolto numerosi giocatori. L’arbitro ha provato a dividere i giocatori in campo, ma hanno iniziato a volaree sono presto accorsi anche iatori dalla panchina. Il bilancio finale è stato di ben sei cartellini rossi sventolati. Alla fine la vittoria è andata allodopo idi rigore. SportFace.

Coppa di Russia ad alta tensione: 6 espulsi in Zenit-Spartak Scintille durante i minuti di recupero dell'ultimo turno della fase a gironi di Coppa di Russia: rissa e sei cartellini rossi, tre per parte.