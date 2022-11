(Di domenica 27 novembre 2022)unnella zona di, che è stato ritrovato da un boscaiolo locale mentre abbaiava e si disperava. Il quattro zampe, infatti, era finito all’interno di unromano, probabilmentendo accidentalmente al suo interno e incapace di risalire in superficie per la profondità della pozza. L’uomo ha allertato subito idellocali, che scesi nelhanno imbracato l’animale e lo hanno posto in salvo. Il salvataggio delneldiNel primo pomeriggio di ieri, ovvero la giornata sabato 26 novembre 2022, il personale operativo deideldel Comando di Latina è intervenuto all’interno del Comune di ...

Il Corriere della Città

... russa, Ucraina residenti nei comuni di Latina, Cisterna,e Ladispoli che avrebbero agito in concorso con altri 8 indagati nella vendita di numerosi cuccioli didichiarati di razza, ma ...Sereno - "Pensavo ad altro in questi giorni, portavo a a spasso il, leggevo, andavo al ... Bagnaia un suo "prodotto" Fra i due contendenti l'di Aleix Espargaro che si gioca il terzo posto ... Aprilia, cane cade in un pozzo e viene salvato dai Vigili del Fuoco: era sparito da 13 giorni (VIDEO) I Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti nel Comune di Aprilia a seguito di una segnalazione giunta al 112 per un soccorso ad un cane. In sostanza l’uomo che ha dato l’allarme, mentre ...Nel primo pomeriggio di ieri sabato 26 novembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Aprilia a seguito di una segnalazione giunta al nue112 p ...