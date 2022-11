Totti e Noemi insieme a Dubai | il retroscena sull’anello della Bocchi

Quali sono stati i migliori gossip della settimana Dalle critiche a Chiara Ferragni per le foto osé fino all'anello di. Le notizie. Discussioni, critiche, polemiche ma anche ritorni di fiamma e, purtroppo, dei lutti. Quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 21 novembre al 25 La risposta è ...FrancescoBocchi non si nascondono più. D'altra parte, dopo le innumerevoli paparazzate che li hanno colti in 'flagrante' c'è ben poco da celare. La coppia, nei giorni scorsi, ha fatto la prima ...Totti e Noemi insieme a Dubai: spunta il retroscena sull'anello della Bocchi, che sarebbe un regalo di Francesco.L'anello che Totti ha regalato a Noemi Bocchi ha un costo davvero spropositato. Ecco la storia che c'è dietro al ...