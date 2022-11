Qatar 2022 | Francia-Danimarca | una partita diversa dalle altre

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Il confronto traha spesso spegnato la storia calcistica dei transalpini, nel bene o nel male. Nel 1984, agli Europei, ladi Michel Platini batte 1-0 lae poi vincerà la competizione. Nel 1992, sempre agli europei, i transalpini incontrano nuovamente la ‘sorpresa’, invitata in sostituzione della Jugoslavia esclusa a causa della guerra nei Balcani. Laperde 2-0 e lasuccessivamente diventerà campione d’Europa. Nel 1998, ai Mondiali, laincrocia nuovamente la strada della. Quella volta la squadra allenata da Aimé Jacquet batte 2 a 1 lae vincerà successivamente il suo primo mondiale, battendo per 3 a 0 il ...

... pagelle Tunisia Australia Le pagelle dei protagonisti del match tra Tunisia e Australia, valido per il secondo turno del girone D dei Mondiali. TOP: al termine del primo tempo: Duke FLOP: ...La partita, decisiva, tra le due nazionali ai Mondiali diè in programma la prossima settimana, ma i tifosi di Inghilterra e Galles hanno ...Si è concluso il primo tempo della partita tra Tunisia ed Australia, prima partita del programma odierno della seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Al rientro negli spogliatoi sono ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone D ai Mondiali: pagelle Tunisia Australia Le pagelle dei protagonisti del match tra Tunisia e Australia, valido ...