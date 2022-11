Piantedosi costretto a smentire Salvini sugli otto morti a Casamicciola

(Di sabato 26 novembre 2022) “Sonoaccertati”, informa il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoma il prefetto di Napoli, e il ministro dell’Interno sono stati più cauti, smentendo il numero delle vittime accertate. “Al momento non ci sonoaccertati. C’è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative ma stiamo inviando mezzi sia via mare che per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con i ministri. Una situazione in evoluzione molto grave e da seguire”. Così il ministro dell’Interno Matteoche si trova “nella sala operativa dei vigili del fuoco in stretto contatto con il centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli dove – spiega – è presente ...

"Ci sono otto morti nella frana di Ischia ". Così Matteo Salvini , intorno a mezzogiorno, a ricerche ancora in corso, diffonde la tragica notizia, inaugurando la linea M4 della metro di Milano, e ... Salvini annuncia 8 morti accertati a Ischia, Piantedosi costretto a smentire Il leghista a ricerche ancora in corso diffonde la tragica notizia, inaugurando la linea M4 della metro di Milano, e sfiora l'incidente nel governo ...