Marcell Jacobs | chi è il padre Lamont | “Lo odiavo per essere scomparso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 novembre 2022)ed ilhanno vissuto insieme per pochissimo tempo, per poi separarsi quando aveva solo diciotto mesi quando insieme alla madre si trasferiva in Italia. Stasera l’atleta azzurro sarà il “Ballerino Per Una Notte” cimentandosi sul dancefloor dello show di “Ballando Con Le Stelle” in onda a partire dalle 22 di Raiuno. Dopo il colpo di fulmine trae Viviana Masini, i due si trasferiscono in Texas, dove nel 1994 nasce. Per via del lavoro dell’uomo impegnato nell’esercito americano, quando il futuro velocista ha poco più di un anno la madre decide di ritornare in Italia, poichè aveva rifiutato di seguire il marito nella nuova missione in Corea del Sud. Mamma e figlio ricominciano una nuova vita nella quale ...