Dall'occidente anche aiuti umanitari a Kiev. Un giallo la morte improvvisa del ministro degli Esteri bielorusso

(Di sabato 26 novembre 2022) - Zelensky accusa: 'La Russia usa il freddo come un arma' ricordando lo sterminio per fame del 1932 provocato da Stalin. Generatori elettrici da tutta Europa per alimentare le case

Corriere della Sera

- Zelensky accusa: 'La Russia usa il freddo come un arma' ricordando lo sterminio per fame del 1932 provocato da Stalin. Generatori elettrici da tutta Europa per alimentare le case... decine di arresti al raduno contro la violenza sulle donne "Due donne,'Azerbaijan e'... ha scatenato la rabbia delle donne turche e ha suscitato allarme e indignazione in tutto l'. ... Il Brasile non applica le sanzioni contro Putin: ecco perché Il Brasile ha visto il ritorno di Lula al potere dopo la vittoria nelle elezioni contro Bolsonaro. Ma alcune scelte politiche non sono cambiate nel ...Zelensky accusa: "La Russia usa il freddo come un arma" ricordando lo sterminio per fame del 1932 provocato da Stalin. Generatori elettrici da tutta Europa per alimentare le case ...