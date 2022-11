Casamicciola | Salvini | Otto morti accertati Ma Protezione civile frena | Al momento solo 12 dispersi

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono ancora incerti i dati su vittime enella tragedia di. A creare confusione le parole discordanti delle Istituzioni. In un primo, infatti, il primo a parlare era stato...

...dell'Interno Matteo Piantedosi al Tg2 ha fatto il punto sulla frana che ha colpito, ... Piantedosi "Situazione molto grave" In precedenza il vicepremier Matteoaveva parlato di '...... ha messo a disposizione come primi presidi di accoglienza per la gente diil Centro ... Il maltempo flagella Casamicciola, Salvini: "8 morti accertati". Il Prefetto di Napoli: "Nessun morto accertato" Un fiume di fango e detriti ha colpito questa mattina, intorno alle ore 5, Casamicciola, comune dell'Isola di Ischia. Dodici al momento i dispersi, secondo il prefetto di Napoli Claudio Palomba, ingen ...Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno alle cinque di questa notte nel comune di Casamicciola.