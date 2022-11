Calciomercato Juve | tre squadre di Premier su Rabiot

(Di sabato 26 novembre 2022), sirene inglesi per Adrien, che va in scadenza a giugno e non disdegnerebbe un’avventura inSecondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Adrienpotrebbe decidere di salutare laper tentare l’avventura inLeague al termine di questa stagione. Il francese andrà in scadenza a giugno e l’intesa per il rinnovo non c’è ancora, nonostante i bianconeri siano convinti dalle ultime prestazioni fornite dal giocatore. In Inghilterra, intanto, Liverpool, Manchester United e Newcastle starebbero seguendo la situazione, sapendo che il giocatore non disdegnerebbe un’avventura in un altro campionato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

