(Di venerdì 25 novembre 2022) lunedì 28 novembre alle ore 11:00 in Sala Giunta a Palazzo D’Aronco il Sindaco Pietro Fontanini, accompagnato dall’Assessore alle attività produttive Maurizio Franz, consegnerà ilallostellato EmanueleLo, protagonista di numerose trasmissioni televisive, da moltissimi anni prepara le sue prelibatezze che gli sono valse due stelle Michelin in un ristorante molto noto alle porte del capoluogo friulano

Udine20 2020

Emanuele Scarello,bistellato del ristorante Agli Amici di Godia, ha firmato questa mattina al Mercato coperto di Coldiretti Campagna Amica Fvg ala petizione contro il cibo sintetico. "Sono molto legato ai ......e conduttore; e lui, d'altronde, si è ben calato nelle tradizioni del Friuli , come dimostrano suoi post pubblicati mentre era in regione. Il saluto tutto friulano di Alessandro Borghese a... Udine: chef Scarello riceverà il sigillo della città lunedì 28 novembre alle ore 11:00 in Sala Giunta a Palazzo D’Aronco il Sindaco Pietro Fontanini, accompagnato dall’Assessore alle attività produttive Maurizio Franz, consegnerà il sigillo della città ...Nella cornice di Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo, in provincia di Udine, grazie all’impegno e allo stimolo ... da piatti di selvaggina preparati per l’occasione dallo chef stellato Daniele ...