Tuttosport – “Che goduria la doppietta a Sarri | non lo voleva alla Juventus”

TORINO – Kean raccontato da Kean. E, allora, tocca fare ordine. Chi viene raccontato è Moise Kean: professione attaccante, classe 2000, volto copertina dell'ultimapre-Mondiale con cinque reti in tre settimane. Chi racconta, invece, è Giovanni Kean: anche lui attaccante, sette anni più anziano del fratello, un presente nell'area di rigore del Nola in Serie D. «Moise l'ho cresciuto io, nessuno lo conosce meglio – certifica Giovanni, tra le premesse –. Siamo molto legati, anche se ora lontani, visto che sto giocando in Campania. Ma ci sentiamo tutti i giorni. Efine di ogni partita». Ecco, appunto: Giovanni Kean, come ha sentito Moise nelle ultime telefonate post-gara? «Decisamente ...