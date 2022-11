Traffico Roma del 25-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sullaFiumicino tra via della Magliana viale Isacco Newton in direzione del raccordo intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni lavori intanto sulla via Pontina in colonna nelall’altezza di Castelno in direzione di Pomezia svolgimento una manifestazione tra Corso d’Italia e via Ancona nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possibili ripercussioni suldi zona fino a termine vento previsto per le 13 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne manifestazione fino alle 13 in largo Bernardino da Feltre dove sarà inaugurata una panchina Rossa ...