Il Sole 24 ORE

"In pandemia Giorgia Meloni chiedeva al mio Governo 1.000 euro per tutti con un. Alla sua ... in particolare sul tema delD opo ilday di lunedì 26 settembre, per i lavoratori autonomi, si allarga la platea dei dipendenti. ... VEDI ANCHE: nuovi termini, scadenze e requisiti 'La procedura prevede che il ... Superbonus, il click day manda in tilt i portali dei Comuni Scade il termine per salvare il 110%: migliaia di domande piovono sugli sportelli di tutta Italia. In Campania siti in tilt e domande accettate via posta elettronica ...“È una vera bomba ad orologeria”, il Presidente di CANDE (Class Action Nazionale dell’Edilizia) Igor La Spada fa riferimento in questo senso al blocco immediato da parte di Poste Italiane per l’acquis ...