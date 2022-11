Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2022 | Dahlqvist cade nella sprint e trionfa l’altra svedese Emma Ribom

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si stava prospettando una triplettaprima gara delladeldi sci di, ladial femminile. Alla fine il successo per il Paese scandinavo c’è ugualmente, con il trionfo di, 24enne alla prima affermazione nel massimo circuito internazionale della carriera, ma resta un po’ di amaro in bocca. La finalissima infatti ha visto il dominio della Svezia, con una Majastraripante, che si stava avviando verso la vittoria: proprio sull’ultima curva però una caduta per lei. Ne ha approfittato la connazionale che si è imposta davanti alJohanna Hagstroem, mentre terza è giunta la norvegese Tiril Udnes Weng. Quarta la padrona ...

Entra nel vivo il primo fine settimana di gare a Ruka , dove parte la Coppa del Mondo 2022/2023 didi. Come prevedibile, nelle qualificazioni della sprint in classico è la Norvegia che domina sia al maschile che al femminile. Johannes Klaebo e Ane Stenseth hanno fatto segnare i migliori ...Sesto lo svizzero Valerio Grond a 2 37, poi c'è il norvegese Even Northug a 2 53. Completano la top ten il finlandese Joni Maki a 2 62, il ceco Ondrej Cerny a 2 68 e il norvegese Haavard Solaas ...L'Italia si ferma in semifinale nella sprint maschile di Ruka 2022, prima gara della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Dopo una bella qualificazione e l'accesso alle fasi finali, Francesco De ...