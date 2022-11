Patrizia Rossetti | l’attacco di Guendalina | “Strega | carriera finita”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022) Edoardo Tavassi è sicuramente un personaggio forte e divisivo e nella casa del GF Vip ci sono gieffini che lo adorano e altri che a quanto pare proprio non lo sopportano.all’inizio si era avvicinata all’ex naufrago, ma da quando è rientrata (dopo l’isolamento in hotel) pare abbia cambiato idea. OggiTavassi ha pubblicato un video in cui ladefinisce Edoardo uno che rompe le scatole: “C’è una persona che rompe e giudica. Non ha fatto nulla, è uscito da un reality per entrare in un altro“.ha tirato arco e frecce contro Wilma ,e sarahhh , GUENDA SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI TUUUUU #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/42J9EVOYNH — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 25, 2022...